Лукашенко про ОДКБ: Россия самостоятельно модернизирует армию, а надо сообща

Странам-членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимо совместно модернизировать армии. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Совета безопасности страны, передает пресс-служба главы союзного государства.

«Мы очень серьезно в ОДКБ недооцениваем опасность той ситуации, которая складывается. Россия сама по себе модернизирует вооруженные силы. Мы что-то пытаемся вместе с другими членами – вооружаться, модернизироваться и так далее. Каждый сам по себе», – заявил Лукашенко.

При этом, по мнению белорусского лидера, Россия могла бы сыграть важную роль в процессе модернизации вооруженных сил стран ОДКБ. «Надо понимать, что, допустим, Белоруссия является основным форпостом, в том числе и Российской Федерации, на западном направлении. А здесь сегодня наиболее опасное направление. Хотя и концентрация негативных явлений в Афганистане не может успокаивать нас и на южном направлении», – пояснил Лукашенко.

Он также отметил, что за последние несколько лет была проделана существенная работа по поддержанию белорусских соединений и воинских частей в боеготовом состоянии. Армия получает новейшие разработки отечественного и мирового военпрома, активно готовит кадры.

Как напоминает «РГ», Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте. В мае 2002 года Совет коллективной безопасности принял решение о преобразовании механизмов и структур сотрудничества стран-участников договора в международную региональную организацию – ОДКБ. В сентябре 2003 года устав ОДКБ вступил в силу. В ОДКБ в настоящее время входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.

Минск, Иван Гридин

Минск. Другие новости 13.02.18

В Вене похищена 3-летняя девочка: возбуждено уголовное дело. / ЧП на Олимпиаде: пьяный фанат похитил клюшки финской сборной. / Исландия оказалась на грани энергетического кризиса из-за майнинга крипты. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»