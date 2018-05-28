Ребенок ответит за грехи родителей: власти Канады хотят лишить гражданства сына российских шпионов

Власти Канады собираются через суд лишить гражданства сына российских разведчиков 23-летнего Алекса Вавилова, родившегося в Торонто. Сам мужчина утверждает, что не представляет угрозы и намерен отстаивать свое право на канадский паспорт.

Российские шпионы Андрей Безруков и Елена Вавилова прибыли в Канаду в 1980-х годах. Там у них появились на свет сыновья Алекс и Тимоти. Согласно канадским законам, рожденные на территории Канады дети, получают гражданство автоматически. Однако это не касается детей дипломатов других стран.

Правительство Канады обратилось в Верховный суд с намерением аннулировать паспорт Алекса, так как его родители действовали в пользу другого государства и являлись его представителями, передает Associated Press.

Однако сам Вавилов утверждает, что ничего не знал о работе своих родителей и не обязан за них отвечать. «Я не представляю никакой угрозы. Я гражданин Канады и хочу жить здесь своей жизнью», – заявил он в интервью телеканалу CBC.

Алекс нанял юриста, который настаивает на том, что место рождения его клиента играет более важную роль, чем деятельность его родителей, которые не являлись официальными представителями России.

Андрей Безруков и Елена Вавилова, по утверждению СМИ, входили в разведывательную сеть, действовавшую на территории Северной Америки. Они были разоблачены и арестованы в 2010 году вместе с другими российскими агентами Анной Чапман, Ричардом и Синтией Мерфи, Хуаном Лазаро и другими. Позже их обменяли на экс-сотрудников спецслужб Сергея Скрипаля, Александра Запорожского и Геннадия Василенко, осужденных в России за шпионаж.

Торонто, Служба информации РИА «Новый День»

Торонто. Другие новости 28.05.18

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