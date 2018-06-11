Захарова саркастично прокомментировала фото с участием лидеров G7

Ставшая популярной в социальных сетях фотография лидеров G7 многое говорит о том, как прошел саммит. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Неважно, что было за закрытыми дверями. Вернее, неважно, что двери были закрыты. Один кадр – и занавес поднят», – сказала она. По ее словам, она изначально не поверила в подлинность фотографии. «И каждый раз, впервые видя подобную фотографию, я думаю: «Фотошоп, конечно. Не может такого быть». А потом оказывается, что может, да еще и не так», – добавила представитель МИДа.

Фото, о котором идет речь, выложила в своем Instagram канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, кадр был сделан во время «спонтанных» консультаций глав G7 на второй день саммита. Президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7 в субботу, 9 июня, пожелав встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре.

Как писал «Новый День», после отъезда Трампа премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции назвал введенные США пошлины на алюминий и сталь «карательными и неприемлемыми», пообещав жестко ответить на «нечестные действия». Президент США в ответ обвинил Трюдо во лжи и заявил, что американская делегация не станет подписывать итоговое коммюнике G7.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.06.18

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