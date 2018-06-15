«Газпром» вновь предложил проложить трубопровод через КНДР

«Газпром» возобновил переговоры с Южной Корей о строительстве газопровода через КНДР Корею. Об этом сообщил зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов, передает РИА «Новости». По его словам, данный проект не новый, он обсуждался еще в 2011 году.

«Были выбраны маршруты, проводились переговоры и с северокорейской стороной, и с южнокорейской стороной. Потом отношения между двумя странами – Южной и Северной Кореей – ухудшены, соответственно, переговоры были приостановлены», – сказал Маркелов.

Он также указал, что в настоящее время ситуация изменилась, и Южная Корея обращалась к российской компании по поводу возобновления проекта. «Состоялась серия переговоров по этой части и эти переговоры продолжаются», – добавил зампред правления «Газпрома».

Как напоминает «Газета.ру», ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Газпром» может увеличить добычу в Боливии в два раза.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.06.18

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