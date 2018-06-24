Британский суд наказал английских болельщиков за нацизм в Волгограде

Британские правоохранительные органы вычислили английских футбольных болельщиков, которые устроили скандал в Волгограде, «зигуя» и распевая нацистские песни. Одному из них – 57-летнему Майклу Герберту решением суда в Лестере запрещено посещать матчи сборной Англии за границей сроком на пять лет.

Как пишет британская газета The Telegraph, еще двое болельщиков – 58-летний Дэвид Бэтти и 52-летний Майкл Бернс – предстали перед судом в Лидсе. Рассмотрение их дела отложено до вторника, 26 июня.

Вместе с тем, по данным британской прессы, суд в Оксфорде запретил 25-летнему Полу Джонсону, который был задержан 18 июня в поезде по дороге из Москвы в Волгоград, посещать матчи английской сборной в течение трех лет.

Как сообщал «Новый День», «нацистский скандал» произошел в одном из баров в Волгограде, где британские футбольные фанаты, изрядно напившись, начали распевать профашистские песни и приветствовать Адольфа Гитлера. Запись «выступления» попала в Cеть и заинтересовала полицию Великобритании и Футбольную ассоциацию Англии.

Инцидент произошел накануне матча Англия – Тунис.

Лондон, служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 24.06.18

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