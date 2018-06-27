Японские коммунальщики не выдерживают накала ЧМ-2018

В Японии чемпионат мира по футболу, проходящий в России, добавил головной боли водопроводчикам. Дело в том, что нагрузка на сети резко падает с началом матчей и возрастает в перерыве и по окончанию. Коммунальные службы опасаются аварий.

О влиянии мундиаля на токийские коммуникации рассказал журналист Василий Головнин. По его словам, потребление воды резко падает с началом судьбоносных матчей, а в перерывах взлетает на 30% выше нормы. Когда сборная Японии одержала победу над футболистами Колумбии, потребление воды в Токио выросло на 50%.

«Короче, японские водопроводные ребята сейчас внимательно до офигения изучают график игр. Дело нешуточное – резкие рывки в потреблении могут быть опасными для систем. Между прочим, в зоне Большого Токио живет порядка 30 миллионов человек», – цитирует Головнина в Telegram главред радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Сборная Японии приняла участие в двух матчах ЧМ-2018. 19 июня японцы обыграли колумбийцев со счетом 2:1. Встреча с Сенегалом завершилась вничью – 2:2. 28 июня футболисты страны восходящего солнца сыграют с поляками.

Стоит отметить, что японские болельщики также выделились на нынешнем мундиале. СМИ не раз сообщали о том, что чистоплотные японцы не уходят со стадиона, не убрав после себя мусор.

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

Токио. Другие новости 27.06.18

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