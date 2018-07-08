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Воскресенье, 8 июля 2018, 16:11 мск

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Из затопленной пещеры в Таиланде эвакуировали первых детей

Фото: khaosod.co.th

Спасатели в Таиланде вывели из затопленной пещеры первых двух мальчиков.

По данным СМИ, дети сейчас находятся в полевом госпитале рядом с пещерой, их осматривают медики. Чтобы выбраться на поверхность, детям пришлось преодолеть более 4 км по затопленным и подтопленным участкам подземелья.

Позже стало известно, что на поверхность вывели еще двух подростков. Об этом сообщает таиландское телевидение.

Спасательная операция продолжается. Её предполагается завершить через 2-4 суток.

Как сообщал «Новый День», 23 июня игроки местной юниорской футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет вместе со своим 25-летним тренером зашли в пещеру. Они планировали пройти до одного из подземных залов и вернуться обратно. Выбраться на поверхность подростки не смогли, так как внезапный ливень привел к наводнению и затопил часть пещеры. Поисковая операция продлилась десять дней. Детей и тренера нашли в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Школьников и их наставника отделяли от выхода около 5 километров.

Сегодня власти объявили о начале операции по эвакуации детей из затопленной пещеры.

Ранее сообщалось о гибели одного из участников спасательной операции – бывшего служащего тайского военно-морского флота. Мужчина добровольно помогал спасателям. Он доставлял баллоны с кислородом, когда потерял сознание под водой. Реанимационные действие не принесли результата. По предварительным данным, у дайвера закончился воздух, когда он возвращался назад.

Бангкок, служба информации РИА «Новый День»

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