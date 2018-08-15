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Среда, 15 августа 2018, 13:12 мск

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300 американских священников на протяжении 70 лет насиловали детей

Фото: Reuters

В США подвели итоги расследования, длившегося более двух лет, в отношении служителей церкви, которые насиловали детей. Согласно докладу в педофилии обвиняются более 300 священников, чьими жертвами с 1950-х годов стали более 1 тысячи несовершеннолетних.

Следователи установили, что священнослужители епархий штата Пенсильвания много лет совершали надругательства над малолетними детьми, передает NBC. Однако им удавалось уходить от ответственности благодаря покровительству руководства.

Жертвами педофилов стали более тысячи детей, не исключается, что их может быть значительно больше. В докладе утверждается, что о случаях насилия было известно на уровне Ватикана, где систематически покрывали членов духовенства.

Даже сейчас, когда у присяжных есть свидетельства жертв и неопровержимые доказательства, в отношении многих священников будет невозможно возбудить уголовные дела из-за истечения срока давности. При этом насильники до сих пор находятся в служении, так как епархия считает обвинения против них необоснованными.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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