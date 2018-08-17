Эстония потратит 190 млн евро, чтобы отгородиться от России

Эстонское правительство утвердило проект строительства границы с Россией. На эти цели прибалтийское государство готово выделить €190 млн, передает ERR. Завершить возведение пограничной полосы с заграждениями планируется в 2026 году.

«За счет имеющихся средств мы немедленно начнем проводить конкурсы на строительство четырех отрезков границы общей протяженностью 33 км», – сообщил министр внутренних дел страны Андрес Анвельт. Он также отметил, что при возведении последующих отрезков следует учитывать изменения на строительном рынке, с учетом которых ежегодно расходы по проекту могут возрастать на 7%.

По словам Анвельта, строительство начнется с юга на север, поскольку на южном участке наблюдается более активная нелегальная миграция, а также случаи контрабанды.

Проект, стоимость которого возросла по отношению к первоначальной с €79 млн до более чем €190 млн, предполагает строительство забора, патрульных троп, преград для животных, шлагбаумов, пограничных столбов и т.д.

Талин, Иван Гридин

Талин. Другие новости 16.08.18

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