В Венесуэле из-за землетрясения чуть не рухнул недостроенный небоскреб

В Венесуэле произошло землетрясение, магнитуда которого достигла 7,3 балла. В результате 200-метровый недостроенный небоскреб, известный как Башня Давида, буквально разошелся по швам и может рухнуть.

Очевидцы публикуют в соцсетях кадры с места событий. В роликах видно, как из-за подземных толчков подпрыгивают машины, в домах вылетают стекла, люди в ужасе стоят на улице и наблюдают за стихийным бедствием. Землетрясение, по разным данным, достигало магнитуды от 6,4 до 7,3 балла. Подземные толчки ощущали жители по всей стране, в том числе в столице Каракасе.

По словам главы гражданской обороны муниципалитета Либертадор Эрнаны Матео, Башня Давида – старое здание и оно потрескалось на верхних этажах. Небоскреб может рухнуть от любого движения, передает телеканал NTN24.

Строительство Башни Давида началось почти 30 лет назад. Это третье по высоте здание в стране. Местные жители называют небоскреб «вертикальными трущобами», так как с 2007 года в нем живут малоимущие.

Каракас, Служба информации РИА «Новый День»

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