В Совфеде ответили НАТО на обвинения в саботаже работы системы GPS

Сбой в работе спутниковых навигационных систем GPS на учениях НАТО является следствием недостаточной подготовки такого сложного мероприятия, а выдвинутые в этой связи обвинения в адрес российских военных – следование стереотипам. Такое заявление сделал член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Это стало реакцией на заявление Минобороны Норвегии о том, что причиной сбоев в работе спутниковых навигационных систем GPS во время учений НАТО Trident Juncture стали действия российских военных. «Подобные масштабные учения на относительно ограниченном пространстве практически всегда чреваты серьезными нестыковками. Я не утверждаю, что все это было сделано намеренно, чтобы потом обвинить российскую сторону в возникших проблемах. Просто определенные структуры на учениях НАТО оказались явно неготовыми к возникшей экстремальной ситуации. Элементарный непрофессионализм», – написал Клинцевич в Facebook.

Сенатор также отметил, что после возникновения проблем участники учений не стали разбираться в причинах, так как «сработал стереотип: виноваты, конечно, русские». Он добавил, что решение соответствующем заявлении было политическим и в нем отсутствует военная составляющая.

Ранее Норвегия заявила о периодических сбоях в работе системы глобального позиционирования GPS, которые якобы имели место с 16 октября по 7 ноября из-за действий российских военных в заполярном районе Кольского полуострова. Ранее с аналогичными заявлениями выступил премьер-министр Финляндии Юха Сипиля. В частности он допустил, что Россия может быть причастна к нарушениям в работе GPS во время учений НАТО. По его словам, подобные действия могли быть «посланием всем сторонам, задействованным в военных учениях».

Как напоминает РИА «Новости», комментируя обвинения, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле ничего не знают о связи Москвы со сбоями в работе системы GPS во время учений НАТО, и напомнил, что Россию часто необоснованно обвиняют «во всех смертных грехах».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.11.18

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