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Пятница, 30 ноября 2018, 09:05 мск

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Новый президент Грузии отказалась налаживать отношения с Москвой

Фото: president.gov.ge

Победитель второго тура президентских выборов в Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в настоящее время Тбилиси не намерен налаживать сотрудничество с Москвой, сообщает ВВС.

По словам новоиспеченного грузинского лидера, сотрудничество между странами невозможно из-за «поведения» России. Зурабишвили подчеркнула, что Грузия придерживается в данном вопросе проевропейской позиции. При этом в случае начала диалога Запада с Россией грузинская сторона «не останется в стороне».

Однако надежда на улучшение отношений между двумя странами возможно. Как писал «Новый День», по мнению известного политолога, директора Фонда прогрессивной политики Олега Бондаренко, в вопросе возобновления дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси, именно российская сторона должна проявить инициативу.

Он считает, что после победы на выборах президента Саломе Зурабишвили – независимого кандидата, которую поддержала правящая партия Грузии, – отношения между Москвой и Тбилиси могут измениться в лучшую сторону, но речь идет о именно о деловом «европейском» подходе. «Ее позиция (Зурабишвили) будет более взвешенной. Скорее всего, она будет следовать практикам, приобретенным в период работы во французских дипломатических учреждениях», – предположил эксперт.

Тбилиси, Иван Гридин

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