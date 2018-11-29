Перспектива ренессанса: что ждать России от «европейского» президента Грузии

Избрание нового президента Грузии дает надежду на возобновление дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси. Как отметил в интервью РИА «Новый День» известный политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, именно российская сторона должна проявить инициативу в восстановлении контактов.

По мнению эксперта, после победы на выборах президента Саломе Зурабишвили – независимого кандидата, которую поддержала правящая партия Грузии, отношения между Москвой и Тбилиси могут измениться в лучшую сторону, но речь идет о именно о деловом «европейском» подходе.

«Ее позиция (Зурабишвили) будет более взвешенной. Скорее всего, она будет следовать практикам, приобретенным в период работы во французских дипломатических учреждениях», – предполагает эксперт.

В этой ситуации, как считает Бондаренко, между Москвой и Тбилиси могут быть восстановлены дипломатические контакты. «Это было бы уже очень важным фактором, особенно, если учесть, что Владимир Путин обещал отменить визовый режим для граждан Грузии еще некоторое время назад. Естественно, это было очень важно со всех точек зрения. Начать надо хотя бы с этого. И сделать это должна Москва, потому что Тбилиси давно уже отменил визовый режим. Это то, о чем говорится уже давно: в Грузию граждане России могут поехать без виз, а гражданам Грузии визы нужны до сих пор. Причем де-факто их очень сложно получить, потому что у нас нет дипотношений, у нас не работает посольство – дипломатические отношения осуществляются через посольство в Швейцарии, даже консульства не работают», – отметил эксперт.

После этого, возможно также и возобновление экономических отношений, полагает Бондаренко. «Следом можно было бы рассчитывать на восстановление и каких-то экономических отношений. У нас огромное количество грузинских бизнесменов, которые состоялись в России. Не является исключением то, что нынешний фактический хозяин Грузии Бидзина Иванишвили, владелец банка «Российский кредит», аптек «Доктор Столетов» и так далее, человек, который в России целиком и полностью состоялся. И таких – огромное количество», – сказал он.

«Многое зависит от позиции Москвы, но при должной и хорошей политике есть шанс на ренессанс российско-грузинских отношений», – заключил он.

Напомним, накануне в Грузии состоялся второй тур президентских выборов. По предварительным данным, явка составила 56,23%. Зурабишвили набрала почти 60% голосов, на 19% обойдя своего конкурента Григола Вашадзе. Инаугурация нового главы государства состоится 16 декабря.

В ходе предвыборной кампании Зурабишвили заявила, что Россия, желая завладеть Абхазией и Южной Осетией, «начала против Грузии войну еще сто лет назад», но конфликт 2008 года «начала Грузия» – вина за это во многом лежит на экс-президенте Михаиле Саакашвили, который «разбомбил собственное население в Цхинвали», хотя «не имел на это никакого права».

Саломе Зурабишвили родилась 18 марта 1952 года в Париже в семье грузинских политических эмигрантов и более 30 лет проработала в системе МИД Франции. С 2004 по 2005 год она занимала пост министра иностранных дел Грузии. Она принимала участие в разработке резолюции о выводе из Грузии российских военных баз и позже заявляла, что считает это историческим достижением. В ноябре 2005-го Зурабишвили создала оппозиционную партию «Путь Грузии», которая принимала активное участие в акциях протеста 2007 и 2009 годов. Спустя пять лет она объявила об уходе из грузинской политики. В августе этого года Зурабишвили отказалась от гражданства Франции, что позволило ей участвовать в выборах главы Грузии.

Москва, Мария Вяткина

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