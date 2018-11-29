В Грузии определился победитель голосования на президентских выборах

Независимый кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили набирает на выборах 59,54% голосов (почти 1,15 илн избирателей), сообщает Центральная избирательная комиссия страны после подсчета 99,92% бюллетеней. Ее конкурент, оппозиционный кандидат Григол Вашадзе по предварительным итогам получил 40,46% (почти 780 тысяч человек). Зурабишвили и ее сторонники уже начали праздноывать победу.

Напомним, что второй тур президентских выборов состоялся в Грузии в минувшую среду. По предварительным данным, явка составила 56,23%. В это число не входят избиратели, голосовавшие за пределами страны. Срок полномочий президента составит шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, в будущем главу государства будут назначать 300 делегатов.

Технически Зурабишвили является независимым кандидатом, однако она заручилась поддержкой, в том числе и финансовой, правящей партии. А связи с этим эксперты считают, что ожидать улучшения российско-грузинских отношений в ближайшие годы не приходится.

В частности, в ходе предвыборной кампании Зурабишвили заявила, что Россия, желая завладеть Абхазией и Южной Осетией, «начала против Грузии войну еще сто лет назад», но конфликт 2008 года «начала Грузия», и вина за это во многом лежит на Саакашвили: он «разбомбил собственное население в Цхинвали», хотя «не имел на это никакого права». Заявление Зурабишвили вызвало резкую критику сторонников экс-президента.

Как пишет РБК, эксперты считают, что в целом Зурабишвили нельзя назвать пророссийским политиком. У правящей партии «Грузинская мечта» и союзников экс-президента страны Саакашвили есть консенсус по поводу отношений с Россией, поэтому рассчитывать на их нормализацию не приходится, считает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев. «Договариваться с Россией они не собираются, для этого необходимо признать ответственность за развязывание войны, и делать этого никто не станет. А торговать с Россией будут и те и другие», – уверен он.

Саломе Зурабишвили родилась 18 марта 1952 года в Париже в семье грузинских политических эмигрантов и более 30 лет проработала в системе МИД Франции. С 2004 по 2005 год она занимала пост министра иностранных дел Грузии. Как напоминает РИА «Новости», в ноябре 2005-го Зурабишвили создала оппозиционную партию «Путь Грузии», которая принимала активное участие в акциях протеста 2007 и 2009 годов. Спустя пять лет она объявила об уходе из грузинской политики. В августе этого года Зурабишвили отказалась от гражданства Франции, что позволило ей участвовать в выборах главы Грузии.

Тбилиси, Иван Гридин

Тбилиси. Другие новости 28.11.18

Пацифизм умер: новое поколение не боится войны и готово рискнуть. / На грани: исторический цикл мирного сосуществования завершается. / Путин выразил уверенность в нормализации российско-украинских отношений после ухода Порошенко. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»