Сенатор Пушков ответил на призыв отправить флот НАТО в Черное море

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал призыв сенатора США Джона Баррассо направить американский флот и корабли НАТО в Черное море. По мнению Пушкова, это приведет к резкому обострению конфликта. «Ему надо успокоиться и заняться, скажем, экологией в его родном Вайоминге. Больше пользы будет», – написал Пушков на своей странице Twitter.

Российский сенатор считает, что отправка военного флота к берегам России является совершенно бессмысленным шагом, а его американский коллега плохо понимает соотношение сил в регионе. «Если в США хотят заставить нас не защищать наши территориальные воды, то не заставят. Если хотят напугать – не напугают. А потом флот придется возвращать – и вернётся он не во славе. Неумная была бы затея», – добавил Пушков.

Ранее сенатор-республиканец Джон Баррассо призвал США и НАТО решительно ответить на «российскую агрессию» в отношении Украины, напоминает РИА «Новости». В частности, он заявил, что президент России Владимир Путин – человек, который «считается с силой», и слова для него ничего не значат, а важны действия, следовательно, нужно предпринять «более активные шаги». Он добавил, что требуются дополнительные поставки средств ПВО и противокорабельного оружия Украине.

Как писал «Новый День», утром 25 ноября корабли украинских ВМС «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России. На протяжении нескольких часов они допускали опасные маневры, игнорируя при этом законные требования российских пограничников. Нарушителей было решено задержать. При этом трое украинских военнослужащих получили легкие ранения. На борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Они были арестованы по обвинению в нарушении госграницы.

Украина обвинила Россию в агрессии. После этого на территории десяти украинских областей страны было введено военное положение, что дает возможность временно ограничивать конституционные права и свободы граждан, в частности право на участие в выборах.Путин назвал инцидент заранее спланированной провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов президента. Российский лидер отметил, что пограничники выполняли свои задачи по защите госграницы.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.12.18

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