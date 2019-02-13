Киев не смог доказать в ООН наличие военных РФ в Донбассе

В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине (СММ) нет выводов о присутствии на территории страны российских военных, заявил глава СММ Эртурул Апакан. Это стало реакцией на заявление представителя Украины Владимира Ельченко о присутствии в Донбассе российских военных и вооружений, которое он озвучил в ходе заседания Совета Безопасности ООН. Он также отметил, что это противоречит объявленному Москвой желанию урегулировать ситуацию на востоке Украины.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в свою очередь попросил представителей ОБСЕ озвучить позицию организации по этому вопросу. В ответ Апакан заявил, что в отчетах миссии есть лишь «конкретные факты», не позволяющие говорить о присутствии в Донбассе российских войск. «Я должен сказать, чтобы не последовало никакого недопонимания, в этих докладах не было упоминаний о военных», – сказал он.

Глава СММ также уточнил, что ранее появлялась информация о том, что кто-то видел «лиц в военной форме, утверждавших, что они являются выходцами из России и других стран, а также наемниками», и «транспортное средство с российскими флагами, но не знают его происхождения», передает РИА «Новости».

Нью-Йорк, Иван Гридин

Нью-Йорк. Другие новости 13.02.19

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