Россияне смогут увидеть крупнейшее суперлуние 2019 года

В ночь на 19 февраля при ясной погоде россияне смогут увидеть самую большую Луну 2019 года. Как рассказали в Московском планетарии, завтра в 12:07 мск Луна приблизится к Земле на минимальное расстояние в 356761 километр, а в 18:54 произойдет полнолуние. Разница между перигеем (минимальное расстояние между Земли и Луной) и полнолунием составит чуть больше 6 часов, что случается нечасто.

Фото: Московский планетарий

Суперлуние – это астрономическое явление, при котором естественный спутник нашей планеты визуально увеличивается в размерах и выглядит максимально ярко, кругло и крупно. По словам астрономов, к полуночи Луна достигнет максимальной высоты над южным горизонтом и до восхода будет находиться в созвездии Лев.

Фото: Московский планетарий

Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 000 км и моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на 3 дня. Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния) бывают редко.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.02.19

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