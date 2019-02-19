Рогозин анонсировал туристический полет в космос по гагаринской орбите

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил о запуске проекта космических туристов. Предполагается, что они смогут совершить полет по маршруту первого космонавта Юрия Гагарина, рассказал Рогозин на своей странице в Twitter.

«Запускаем проект облета Земли по короткому «гагаринскому» маршруту, что позволит сократить сроки подготовки к полету желающих увидеть нашу планету из космоса», – рассказал глава «Роскосмоса», но других деталей, в том числе сроков реализации проекта и стоимости полета раскрывать не стал.

Впрочем, Рогозин упомянул о контракте между «Роскосмосом» и американской компанией Space Adventures. Он предполагает организацию краткосрочного полета к Международной космической станции (МКС) двух туристов до конца 2021 года. На МКС туристы и профессиональные космонавты отправятся на одном корабле.

«Это первый контракт на полет космонавтов-любителей за десятилетний период отсутствия туристов на борту МКС», – подчеркнул Рогозин.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.02.19

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