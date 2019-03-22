Российский военный спутник рухнет на Землю через два месяца

Российский военный космический аппарат «Космос-2525» через два месяца прекратит баллистическое существование, упав на Землю. Об этом сообщает специализированный сайт, использующий данные американской Системы контроля космического пространства.

Спутник под международным номером 2018-028А (по каталогу НОРАД – 43243), согласно прогнозам, войдет в плотные слои атмосферы ориентировочно 17 мая. Согласно американским данным, его размеры оцениваются как большие. Сказать, где именно упадет космический аппарат, пока не представляется возможным. Ориентировочное место входа спутника в плотные слои атмосферы станет понятно позднее. Его отдельные несгоревшие фрагменты теоретически могут достичь поверхности Земли.

Ракета-носитель «Союз-2.1в» со спутником «Космос-2525» стартовала с космодрома Плесецк 29 марта 2018 года. О предназначении спутника, равно как об его запланированном сроке активного существования ничего не сообщалось. Аппарат провел на орбите лишь год, потому не ясно, отработал ли он назначенный ему ресурс.

По данным зарубежных специализированных СМИ, «Космос-2525» представляет собой экспериментальный космический аппарат дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Разработан и произведен корпорацией «ВНИИЭМ».

Обычно спутники ДЗЗ работают на околокруговых, околополярных солнечно-синхронных орбитах с высотой порядка 600 км, отмечает «Интерфакс». По американским данным, «Космос-2525» работал на более низкой орбите с высотой в апогее 293 км, в перигее – 290 км. Такие высоты характерны для спутников детального наблюдения высокого разрешения.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.03.19

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