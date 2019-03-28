Россия может отложить пилотируемый старт к МКС в угоду NASA

Запланированный на июль запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС), вероятно, будет отложен на две недели по просьбе NASA. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Известно, что старт корабля «Союз МС-13» к МКС намечен на 6 июля. В Роскосмосе сообщили, что к МКС полетят россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган. Возвращение корабля с МКС на Землю было запланировано на 18 декабря. «Американская сторона обратилась к российской с просьбой перенести запуск «Союза МС-13» на две недели – с 6 на 20 июля, а также продлить его полет на два месяца – с декабря 2019 года до февраля 2020 года», – сказал собеседник агентства.

Предлагаемая корректировка позволит NASA обеспечить присутствие до февраля 2020 года сразу трех астронавтов на американском сегменте станции, а не одного. Это необходимо на случай задержек при испытаниях новых американских пилотируемых кораблей. Американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle была выведена из эксплуатации в 2011 году, после чего доставку людей на МКС осуществляли исключительно российские корабли. В США разработаны новые пилотируемые корабли: Dragon-2 (Crew Dragon) компании SpaceX и Starliner компании Boeing.

В марте состоялся испытательный полет на МКС корабля Dragon-2 в беспилотном режиме. В июле планируется испытательный полет корабля Dragon-2 в пилотируемом режиме, но не исключен его перенос на более поздний срок. В августе и ноябре намечаются, соответственно, испытательные беспилотный и пилотируемый полеты кораблей Starliner.

После этого корабли Dragon-2 и Starliner смогут пройти сертификацию в НАСА, получив допуск к штатным полетам на станцию с экипажами на борту. По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, испытания новых американских пилотируемых кораблей быстро не завершатся, экипажи должны получить квалификацию для полета на них до весны 2020 года.

Ранее стало известно, что сообщалось, что в бюджете НАСА на 2020-й финансовый год предусмотрена возможность заключения контракта с Роскосмосом на приобретение двух мест на российских кораблях «Союз» для доставки астронавтов на МКС осенью 2019 года и весной 2020 года. В июне 2019 года на корабле «Союз МС-11» с МКС на Землю возвратятся последние астронавты по контракту между НАСА и «Роскосмосом», а в декабре 2019 года на корабле «Союз МС-13» приземлятся последние астронавты по контракту между НАСА и компанией Boeing, которая получила места на «Союзах» у РКК «Энергия» в счет оплаты долга за проект «Морской старт».

Москва, Иван Гридин

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