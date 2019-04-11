Рогозин назвал «ширмой» лунную программу США

Программа США по высадке людей на Луну подразумевает выполнение военных задач. Таким мнением поделился глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью «Комсомолькой правде». По его словам, на сегодняшний день задача по повторной высадке людей на Луну рассматривается в США как политическая. «Хотя я не очень понимаю, если они там были, зачем снова? Повторить подвиг 50-летней давности? В чем прибавленная стоимость?», – отметил Рогозин.

«Мы же понимаем, что и в прошлые десятилетия, и сейчас такого рода операции в космосе являются некой ширмой для проведения неких недекларируемых операций. Космос бывает не только гражданским», – напомнил Рогозин, добавив, что маловероятно, что на самой Луне у Вашингтона есть «военные интересы». «Такого рода работы создают огромное количество сопутствующих технологий. А вот эти сопутствующие технологии можно использовать в военных целях», – пояснил глава «Роскосмоса».

Задачу в ближайшие пять лет «любыми необходимыми методами» вернуться на Луну перед NASA поставил президент США Дональд Трамп, напоминает РБК. На это глава NASA Джим Брайденстайн ответил в своем Twitter: «Вызов принят. А теперь – к работе».

Напомним, директор НАСА Джим Брайденстайн заявил, что только США могут создать международную коалицию, которая обеспечит «возвращение астронавтов на Луну». Роскосмос в свою очередь отказался признавать главенство США в исследовании естественного спутника Земли. В госкорпорации заявили, что участие РФ в любых международных космических проектах возможно только на равноправной основе.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.04.19

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