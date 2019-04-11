Роскосмос рассказал о намерении ОАЭ купить корабль «Союз»

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) намерены купить у Роскосмоса космический корабль «Союз» и услуги по его запуску. Об этом рассказал исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев в интервью РИА «Новости». «В рамках перспективной программы полетов ОАЭ планируют организовать специализированную пилотируемую миссию, для которой потребуется корабль. Речь идет о закупке у нас корабля «Союз», – рассказал бывший космонавт.

Он также подчеркнул, что речь идет о двух местах в космическом корабле, поскольку согласно правилам им должен управлять российский гражданин. Если контракт будет заключен, то для ОАЭ изготовят дополнительный «Союз». Сергей Крикалев также добавил, что полет арабских космонавтов состоится не ранее, чем через два года.

На сегодняшний день контракт предусматривает только короткий полет в космос первого гражданина ОАЭ. Он запланирован на ближайшую осень. Полет должен состояться на российском «Союзе» и продлится восемь дней. «Роскосмос» подписал соглашение с ОАЭ об отправке первого эмиратского космонавта на МКС в июне 2018 года. Согласно изначальной договоренности, полет должен был состояться весной 2019 года, однако из-за аварии ракеты «Союз-ФГ» в октябре 2018 года его пришлось перенести.

По словам Крикалева, ОАЭ планируют реализовать не просто одиночный полет, а долгосрочную космическую программу, создать отряд космонавтов и, вероятно, через некоторое время начать самостоятельные запуски.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.04.19

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