В Минобороны заявило об опасности для МКС обломков сбитого Индией спутника

Минобороны РФ оценило риски столкновения обломков сбитого Индией спутника с Международной космической станцией. По подсчетам военных, после мартовских испытаний противоспутникового оружия образовалось более 100 обломков, сообщили в Минобороны РФ.

«27 марта Индия успешно провела испытания противоспутникового оружия, в результате разрушения космического аппарата образовалось более 100 фрагментов в диапазоне высот от 100 до 1000 километров, орбита очень близкая к МКС, что может создать угрозы», – сказал в ходе выступления в Москве на конференции по космическому мусору старший помощник начальника отделения Главного центра разведки космической обстановки Минобороны России Роман Фаттахов, передает РИА «Новости».

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что его страна успешно испытала противоспутниковое оружие собственной разработки, поразив спутник на низкой околоземной орбите. Премьер назвал это событие историческим. По его словам, до этого лишь три страны в мире – США, Россия и Китай – добились таких достижений.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.04.19

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