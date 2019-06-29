Путин отреагировал на слова Элтона Джона о притеснениях ЛГБТ-сообщества

Британский музыкант Элтон Джон заблуждается в своих оценках отношения к ЛГБТ-сообществу в России, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после саммита G20 в Осаке. «Я его очень уважаю, он гениальный музыкант, но я думаю, что он заблуждается», – сказал российский лидер. Он также добавил, что в России с удовольствием слушают Элтона Джона, а отношение к ЛГБТ-сообществу в стране «очень ровное, спокойное и абсолютно непредвзятое».

По поводу закона о запрете пропаганды гомосексуализма президент заявил, что сначала нужно дать человеку вырасти, а затем он будет решать, кто он такой. «Оставьте детей в покое. Сейчас шесть или пять полов уже напридумали, трансформеры, транс... еще что-то там. Я не понимаю, что это такое. Дай бог здоровья всем», – сказал Путин, отметив, что ЛГБТ-сообщество агрессивно навязывает свою точку зрения, а также призвал быть более лояльными друг к другу.

Ранее сэр Элтон Джон заявил, что не согласен с мнением о том, что либерализм, который признает сексуальное разнообразие и мультикультурализм, устарел. Он также назвал двуличным желание президента РФ, чтобы представители ЛГБТ «были счастливыми», и утверждение, что в России с этим «нет никаких проблем».

Он напомнил, что российские дистрибьюторы цензурировали биографический фильм «Рокетмен», удалив некоторые сцены счастливых отношений с его партнером Дэвидом.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.06.19

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