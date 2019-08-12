К Земле несется опасный астероид размером с египетскую пирамиду

«Потенциально опасный» астероид 2019 OU1, превосходящий по своим размерам Великую пирамиду Гизы, известную также как пирамида Хеопса, опасно сблизится с Землей в конце августа. Об этом предупреждает NASA.

По оценкам ученых, диаметр космического «странника» составляет 160 метров. 28 августа астероид окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. Астероид разминется с нашей планетой на расстоянии около 1 млн километров.

Ранее Европейское космическое агентство (ЕКА) обновило список космических объектов, представляющих для Земли потенциальную опасность. Так, например, гипотетическую угрозу для нашей планеты представляет астероид 2006QV89. Сближение с ним произойдет 9 сентября этого года. Как напоминает РИА «Новости», возглавляет список космических угроз астероид 2010RF12. Он опасно сблизится с Землей в 2095 году. По последним оценкам вероятность столкновения – один шанс из 16. Но прогноз может быть скорректирован.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 12.08.19

В ЕС решают, как отказать жителям Донбасса в шенгенских визах. / Анкара заинтересовалась российскими многоцелевыми истребителями. / Зеленский должен замолчать о Крыме, если хочет поговорить о Донбассе. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»