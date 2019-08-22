Антропоморфный робот-аватар приступил к испытаниям на МКС

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-14», на борту которого находился антропоморфный робот Федор – он же Skybot-F850. При старте он повторил фразу Юрия Гагарина «Поехали!». Федор пробудет на борту Сеждународной космической станции (МКС) около двух недель. Если он справится со своими задачами, то робота подготовят к покорению Луны. У «Роскосмоса» есть программа ее исследования и освоения, которая рассчитана до 2040 года.

По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, сначала управлять Федором будут с самой МКС, а потом и с Земли.

«Фактически мы пошли на риск, совместив сразу несколько экспериментов. Мы впервые испытываем пилотируемый корабль «Союз-МС» вместе с ракетой-носителем «Союз-2.1а» с российской цифровой системой управления. И впервые испытываем пилотируемый корабль вместе с роботизированной платформой. Наш дорогой «Федор» вел себя абсолютно адекватно, он комментировал весь ход отделения ступеней ракеты и обстановку в самой кабине, получал информацию с датчиков, передавал телеметрию», – рассказал Дмитрий Рогозин.

Во время текущего полета Федор будет повторять движения человека, облаченного в специальный костюм-экзоскелет. «Это еще называют «аватарным управлением». Космонавт Александр Скворцов благодаря костюму сможет буквально почувствовать себя в теле робота», – рассказал разработчик робота, исполнительный директор НАО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

Skybot-F850 – не первый робот в космосе. Несколько лет назад американцы подготовили собственного антропоморфного астронавта. По задумке NASA робонавт должен помогать членам экипажа в быту внутри космического корабля и выполнять задания в открытом космосе.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.08.19

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