Путин потребовал подготовить ответные меры в связи с ракетными пусками в США

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны, МИД и профильным ведомствам подготовить симметричный ответ на испытания ракеты, которые Пентагон провел 19 августа и которые не соответствуют положениям Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он заявил во время заседания Совета безопасности России.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, в совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента страны Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИДа дел Сергей Лавров, Министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также зампред правительства Юрий Борисов.

Путин напомнил, что Россия и раньше располагала данными о том, что США длительное время занимаются созданием оружия, запрещенного по ДРСМД. Вместо того чтобы начать соблюдать договор, американцы «срежиссировали пропагандистскую кампанию» о том, что договор не соблюдает Россия, подчеркнул он. Не остается сомнений, что истинные замыслы США – избавиться от ограничений и «развязать себе руки для развертывания в различных регионах мира ранее запрещенных ракет», подчеркнул российский лидер, добавив, что Москва по-прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу с США для восстановления доверия и укрепления международной безопасности.

«Мы неоднократно указывали, что размещение американцами таких пусковых установок (как испытанная 19 августа – прим. ред.) на суше, на базе ПРО в Румынии, и их предстоящее размещение в Польше являются прямым и существенным, грубым нарушением Договора о ракетах средней и малой дальности. Американцы это упорно отвергали, утверждая, что наземные МК-41 якобы не способны производить пуски крылатых ракет морского базирования «Томагавк». Теперь факт нарушения налицо, оспаривать его невозможно – они сами об этом сказали. И конечно, возникает вопрос: как нам теперь понять, что будет размещаться в Румынии и Польше? Системы противоракетной обороны или ракетные ударные комплексы достаточно большой дальности?» – поставил вопросы перед участниками заседания Путин.

Напомним, 19 августа Пентагон объявил о проведении испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года. Договор перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров. Позднее в Пентагоне подтвердили, что была испытана модификация крылатой ракеты Tomahawk, предназначенная для поражения наземных целей.

В МИД России обратили внимание на то, что при испытании использовалась пусковая установка Mk-41 (такие стоят на американской военной базе в Румынии). В Москве расценили это как «явное новое подтверждение того, что эти установки предназначены для запусков не только ракет-перехватчиков, но и крылатых ракет».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.08.19

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