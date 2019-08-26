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Понедельник, 26 августа 2019, 09:06 мск

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Космонавт Скворцов в ручном режиме перестыковал «Союз МС-13» к МКС

Фото: Роскосмос

Пилотируемый корабль «Союз МС-13» 26 августа совершил успешную перестыковку со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС), сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

За несколько часов до этого экипаж в составе космонавта Александра Скворцова, астронавтов Луки Пармитано и Эндрю Моргана перешёл в корабль и закрыл переходные люки. После проверки герметичности стыка и проведения необходимых подготовительных операций экипаж приготовился к расстыковке.

В 06:35 мск корабль «Союз МС-13» отделился от Международной космической станции и отошёл от неё. Совершив облёт станции, в 06:59 мск корабль в штатном режиме причалил к модулю «Поиск». Все операции выполнял его командир, космонавт Роскосмоса Александр Скворцов с использованием системы ручного управления.

Освободившийся на агрегатном отсеке модуля «Звезда» причал должен занять космический корабль «Союз МС-14», стыковка которого запланирована на 27 августа в 06:12 мск. Напомним, его испытательный запуск в беспилотном варианте состоялся 22 августа, а стыковка с МКС в автоматическом режиме по техническим причинам не состоялась.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.08.19

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