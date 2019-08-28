Глава Грузии поставила условия для возвращения к диалогу с Москвой

Основанием для возобновления диалога Грузии с Россией станет изменение позиции Москвы по отношению к Тбилиси. Такое заявление сделала президент Грузии Саломе Зурабишвили, передает Euronews.

«Чтобы иметь какие-то контакты [с Россией], возобновить их, нам будет необходимо четко понять, что произошли изменения в позиции России по отношению к такому маленькому соседу, как мы», – приводит ТАСС слова грузинского лидера. По ее словам, России также необходимо признать тот факт, что отношения между странами не могут строиться на принуждении. «Когда мы увидим четкие сигналы в этом направлении, то, я уверена, мы будем готовы к диалогу в будущем», – добавила Зурабишвили.

Она напомнила, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений с 2008 года, с грузино-южноосетинской войны, которая длилась несколько дней в августе. Как писал «Новый День», нарастание напряженности в отношениях между странами Новый началось в конце июня 2019 года после инцидента с участием депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова в грузинском парламенте.

В ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия он сел в кресло спикера, что вызвало недовольство оппозиционных депутатов, несмотря на то, что сесть в это кресло ему предложил сотрудник протокольной службы. После этого в Тбилиси и других городах Грузии прошли массовые антироссийские протесты, которые сопровождались столкновениями митингующих с полицией. На фоне этого российские власти приняли решение ввести временный запрет на авиасообщение с Грузией. Из-за этого туристический сектор республики потерял за июль до $60 млн.

Тбилиси, Иван Гридин

Тбилиси. Другие новости 28.08.19

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