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Вторник, 8 октября 2019, 13:51 мск

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Российский космодром «Морской старт» перевезут на Дальний Восток из США

Фото: Роскосмос

Российскую пусковую платформу проекта «Морской старт» перебазируют из США в Россию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли и в правительстве. Подготовительные работы уже завершились.

Отмечается, что с пусковой платформы «Одиссей» уже демонтировали все американское и украинское оборудование. Плавучий космодром готов для транспортировки из американского Лонг-Бич на Дальний Восток. Однако для этого требуется получить соответствующее разрешение от Госдепа США. По данному вопросу ведутся переговоры.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 08.10.19

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