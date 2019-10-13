Путин сказал о новом оружии и очередном витке «холодной войны»

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что гонка вооружений не приведет к новой холодной войне, отметив, что в любом случае Россию это затронет в наименьшей степени. Эти слова он произнес, отвечая на вопросы журналистов телеканалов Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.

«Не хотелось бы [холодной войны]. Во всяком случае, Россию это затронет в наименьшей степени, потому что, как я уже сказал, перспективные виды вооружений, абсолютно эксклюзивные, которых пока нет ни у кого в мире, у нас есть», – сказал российский лидер.

По словам Путина, сегодня Россия находится на седьмом месте по расходам на оборону, уступая США, Саудовской Аравии, Китаю, Великобритании, Франции, Японии, и обладает оружием, которого нет у других стран. По его словам, такое достижение – результат целенаправленной работы, «надо отдать должное нашим специалистам». Президент также заверил, что Россия «в непомерные бюджетные расходы втягиваться не будет».

Вместе с тем Путин сказал, что сейчас можно говорить «так или иначе об определенной гонке вооружений». «Это уже состоявшийся факт. К сожалению, это так», – отметил он. Беседа российского лидера с журналистами арабских телеканалов состоялась в преддверии его визита в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, которые Путин планирует посетить 14 и 15 октября соответственно. Как отмечает РБК, поездка в эти страны станет для него первой с 2007 года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.10.19

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