США захотели вывезти свое ядерное оружие из Турции

В минувшие выходные в Госдепе и Минэнерго США обсуждалась возможность вывоза 50 единиц тактического ядерного оружия с американской авиабазы Инджирлик в Турции. Об этом стало известно только сегодня, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Фактически это оружие оказалось в заложниках у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана – его вывоз с авиабазы де-факто будет концом американо-турецкого сотрудничества, констатировал источник издания. «Я думаю это впервые, когда страна с ядерным оружием США буквально обстреливала артиллерией американские силы», – заявил представитель организации по нераспространению оружия James Martin Center Джеффри Льюис.

Как писал «Новый День», президент Турции объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии 9 октября. Ее цель – освободить приграничные территории от боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Турецкая авиация и артиллерия в тот же день нанесли массированные удары ряду сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной фазы операции. 15 октября США ввели антитурецкие санкции.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 16.10.19

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