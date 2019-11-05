российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 5 ноября 2019, 10:13 мск

Новости В мире

Новости дня, Новости кратко, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия

NI: США не могут отказаться от российских ракетных двигателей

Фото: Роскосмос

Вашингтону, несмотря на многолетние усилия, до сих пор не удалось избавиться от зависимости от российских ракетных двигателей РД-180, пишет National Interest. Издание отмечает, что космос представляет особую важность для американских военных, разведки и экономики страны, тем не менее, большинство американцев не подозревают, что ВВС страны запускают в космос важные для национальной безопасности спутники с помощью ракет, оснащенных российскими двигателями.

Однако, в соответствии с принятым законом, к 31 декабря 2022 года ВВС США будут обязаны прекратить использование РД-180. Издание пишет, что конгресс принял мудрое решение заменить российские разработки американскими аналогами, чтобы избавиться от «опасной зависимости от неприятеля».

По данным NI, уже идет отбор двух поставщиков ракет-носителей американской сборки, однако это очень важное решение, поскольку оно повлияет на национальную безопасность и на космические запуски. Предполагается, что США продолжат использовать российские ракетные двигатели по крайней мере до 2024 года и даже дольше. Так, в закон могут ввести понятие «альтернативный носитель», если американский двигатель не будет готов к 2022 году, а единственной альтернативой останутся именно российские разработки.

Издание подчеркивает, что Вашингтону не следует допускать отсрочки, поскольку дальнейшее промедление якобы усиливает позиции Москвы и подрывает национальную безопасность США.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 05.11.19

Аналитики назвали страну с самым быстрым ростом экономики. / Норвегия, Украина, Черногория и Албания продлили антироссийские санкции. / «Что никто нам не поможет и не надо помогать» Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Роскосмос

Охрану российских космодромов хотят доверить роботам

Суд отправил за решетку обогатившихся на программе «ГЛОНАСС» мошенников

Российский космодром «Морской старт» перевезут на Дальний Восток из США

Россия сокращает число пилотируемых запусков на МКС из-за США

Российский разработчик решил потягаться с Илоном Маском в космосе

Россия закрыла часть проекта по покрытию Земли широкополосным интернетом

Робот «Фёдор» оказался бесполезен для открытого космоса

Пентагон назвал Россию и Китай угрозами в космосе

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Россия, Технологии, Роскосмос, США,