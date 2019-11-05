NI: США не могут отказаться от российских ракетных двигателей

Вашингтону, несмотря на многолетние усилия, до сих пор не удалось избавиться от зависимости от российских ракетных двигателей РД-180, пишет National Interest. Издание отмечает, что космос представляет особую важность для американских военных, разведки и экономики страны, тем не менее, большинство американцев не подозревают, что ВВС страны запускают в космос важные для национальной безопасности спутники с помощью ракет, оснащенных российскими двигателями.

Однако, в соответствии с принятым законом, к 31 декабря 2022 года ВВС США будут обязаны прекратить использование РД-180. Издание пишет, что конгресс принял мудрое решение заменить российские разработки американскими аналогами, чтобы избавиться от «опасной зависимости от неприятеля».

По данным NI, уже идет отбор двух поставщиков ракет-носителей американской сборки, однако это очень важное решение, поскольку оно повлияет на национальную безопасность и на космические запуски. Предполагается, что США продолжат использовать российские ракетные двигатели по крайней мере до 2024 года и даже дольше. Так, в закон могут ввести понятие «альтернативный носитель», если американский двигатель не будет готов к 2022 году, а единственной альтернативой останутся именно российские разработки.

Издание подчеркивает, что Вашингтону не следует допускать отсрочки, поскольку дальнейшее промедление якобы усиливает позиции Москвы и подрывает национальную безопасность США.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 05.11.19

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