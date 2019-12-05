Пушков назвал слова главы Польши пустыми

Реплика президента Польши Анджея Дуды о том, что Россия не является врагом для НАТО, «мало что означает». Об этом заявил сенатор Алексей Пушков. Свое мнениеПредседатель комиссии Совета Федерации по информационной политике опубликовал в Twitter.

По его мнению, польский лидер решил «не входить в диссонанс с [президентом США Дональдом] Трампом и [президентом Франции Эмманюэлем] Макроном». Однако, уверен член Совета Федерации, слова польского лидера не предполагают реальных действий. Он также указал на недружественную позицию Варшавы.

«Врагом Россию не объявляют, но ведут себя, как с врагом», – резюмировал российский сенатор.

Ранее, в ходе пресс-конференции после саммита НАТО, которая состоялась в Лондоне, глава Польши сказал, что Москва не является врагом для альянса. Он отметил, Россия – это сосед, с которым альянс не во всех делах соглашается».

Примечательно, что власти Польши регулярно просят помощи НАТО на фоне якобы растущей «русской агрессии» и предполагают разместить и содержать на своей территории дополнительный воинский контингент Альянса.

Так, летом стало известно, что НАТО разместит американские войска как минимум в шести точках на востоке Польши. По словам министра обороны восточноевропейской республики Мариуша Блащака, точное расположение американских военных Варшава и Вашингтон определят отдельным соглашением.

«Важно усилить восточный фланг НАТО, а значит, и восточный фланг нашей страны, чтобы сдерживать возможного агрессора. Предполагаемый захватчик знает, что нарушение польских границ означает не локальный конфликт, а глобальный. Присутствие американских военных свидетельствует о том, что атака на Польшу станет атакой на весь альянс НАТО», – заключил Блащак.

Он также подчеркивал, что Польше будет создано дивизионное командование, которому будут подчиняться все американские войска на восточном фланге НАТО.

Комментируя заявления польского министра, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что если это произойдет, то Россия в качестве ответной меры усилит свои войска на западной границе. «В Польше, видимо, этого не понимают. Возможно, им хочется быть чьей-то военной базой. При этом с точки зрения безопасности Польше размещение войск США ничего не даст», – сказал сенатор.

По данным на июнь 2019 года, в Польше находилось около 4,5 тыс. американских военных из состава бронетанковой бригады и многонациональной батальонной группы. Минувшей весной Вашингтон и Варшава договорились увеличить численность этого контингента. Также стоит отметить, что в соседней с Польшей Германии на постоянной основе размещены более 30 тыс. американских военных.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.12.19

Болгария отреагировала на обвинения Путина в саботаже «Турецкого потока». / «Роскосмос» и космонавт Титов ответили на прогноз о крахе РФ как космической державы. / На военной базе США Перл-Харбор солдат расстрелял несколько человек. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»