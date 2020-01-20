В Китае готовятся запретить одноразовую пластиковую посуду и упаковку

В Китае планируется ввести запрет на производство и продажу одноразовых изделий из пластика. Об этом сообщает «Синихуа», ссылаясь на документ, разработанный минэкологии КНР.

Из него следует, что уж в этом году в Китае запретят использование пластиковой одноразовой посуды, а также использование пластиковых составляющих в бытовой химии.

Государственная программа отказа от пластика будет действовать 5 лет. Предполагается, что за это время будут запрещены тонкие полиэтиленовые пакеты и пленки в сельском хозяйстве, неразлагаемая одноразовая пластиковая упаковка на почте. Кроме того, в стране будет введен запрет на ввоз отходов, состоящих из пластика.

Как сообщал «Новый День», с 1 января 2021 года заведениям общепита в Белоруссии запретят использовать одноразовую посуду из пластика. Соответствующий закон был принят минувшей осенью. А в Германии в ноябре прошлого года приняли решение запретить производство и использование тонких пластиковых пакетов с толщиной стенки менее 50 микрон. Такие пакеты предлагаются в супермаркетах при покупке овощей и фруктов. Согласно законопроекту, нарушителей будут штрафовать на сумму до 100 тысяч евро. В случае его одобрения в парламенте, закон начнет действовать через 6 месяцев после принятия.

В России тем временем экоактивисты разработали план по решению проблемы пластикового загрязнения и направили документ главе Минприроды Дмитрию Кобылкину. В частности, эксперты Greenpeace в предлагают ввести запрет на оборот товаров из одноразового пластика.

Пекин, служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 20.01.20

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