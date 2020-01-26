российское информационное агентство 18+

Горздрав 2.0

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 26 января 2020, 09:22 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Российский туроператор объявил эвакуацию с курорта Хайнань из-за вируса

Фото: russian.news.cn

Туроператор «Русь-Тур» принял решение эвакуировать российских туристов с популярного курорта Хайнань. Он объявил о досрочном закрытии путевок в связи со вспышкой нового типа коронавируса, говорится в сообщении компании.

«Для обеспечения безопасности граждан РФ руководством туроператора «Русь-Тур» принято незамедлительное решение о вынужденной эвакуации туристов», – заявили в компании. Там пояснили, что решение было продиктовано на фоне увеличения числа заболевших на территории острова. Из-за опасного коронавируса нового типа власти Хайнаня запретили проводить любые экскурсии и какие-либо массовые мероприятия на неопределенный срок, сообщает туроператор.

На сегодняшний день на Хайнане находится 1,1 тыс. туристов, привезенных туда «Русь-Туром». Их эвакуация начнется сегодня, 26 января, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Ранее Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации. Крупнейшие туроператоры РФ объявили о приостановке продажи туров.

Число заразившихся новым типом коронавируса в Китае по данным на утро 26 января увеличилось до 1975 человек, из них 56 скончались, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения. Днем ранее было известно о 1287 заболевших и 41 умершем. Случаи заболевания зафиксированы на всей территории страны.

Как писал «новый День», власти Китая предупредили мировое сообщество о высоком риске быстрого распространения заболевания, однако Всемирная организация здравоохранения не стала принимать экстренных мер. Заражения уже фиксировали в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.01.20

От нового коронавируса умерло уже более 50 человек. / Человек, сбивший Боинг «МАУ», помещён в тюрьму. / К Земле летит опасный астероид, диаметром в километр. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Эпидемии

В Иркутске госпитализировали пятерых студентов из Китая с подозрением на коронавирус

В Иркутске госпитализировали китайца с подозрением на коронавирус

Из-за коронавируса закрыли часть Великой Китайской стены и другие достопримечательности

Двойной контроль за пассажирами из КНР и Азии, полный досмотр их вещей – Россия усилила меры безопасности из-за коронавируса

В Китае из-за коронавируса закрыты уже 13 городов. Роспотребнадзор просит россиян не ездить в КНР

Новым типом коронавируса больны уже больше 800 человек

Врачи не обнаружили коронавирус у госпитализированной в Петербурге китаянки

Отказ от туров в КНР и посылок из Китая: россияне отреагировали на вспышку смертельной болезни

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Здоровье, Россия, Скандалы и происшествия, Туризм, Китай, Эпидемии,