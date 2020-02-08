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Суббота, 8 февраля 2020, 05:43 мск

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США заявили о преследовании русскими их спутника

Разведывательный космический аппарат USA 245 маневрировал ради ухода от приближавшегося к спутника-инспектора «Космос-2543», заявляют американцы. По их данным, USA 245 был вынужден сменить орбиту, желая уйти от российского аппарата, который преследовал его.

Минобороны РФ рассказало, что на Орбиту был доставлен аппарат «Космос-2542» в ноябре минувшего года. По словам военных, он призван осуществлять мониторинг состояния находящихся на орбите объектов. После выхода на орбиту от него отделился малый спутник «Космос-2543». Его задача, как заявляют в военном ведомстве, следить за техническим состоянием российских спутников.

Американцы допускают, что русские хотят не только пристально осмотреть их аппарат и его аппаратуру, но и перехватить передаваемую на Землю информацию. Эксперты также допустили, что российский спутник намеревался глушить сигналы американского аппарата, сообщает «Интерфакс».

Москва, Иван Гридин

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