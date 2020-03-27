Саудовская Аравия ищет покупателей на нефть – Европа и США насытились

США и страны Европы отказываются покупать нефть у Саудовской Аравии. Причина тому – заполненные под завязку хранилища. В итоге саудиты с большим трудом находят покупателей «черного золота», пишет газета The Wall Street Journal.

В свою очередь Москве удалось продать Китаю огромные объемы нефти взамен выпавшему европейскому рынку. Так, по данным Reuters, КНР закупила рекордные 1,6 млн тонн российской нефти. Власти Поднебесной активно наращивает запасы сырья, воспользовавшись ценовыми войнами между Россией и саудитами.

Ранее Эр-Рияд намеренно обрушил цены на нефть после расторжения 6 марта сделки ОПЕК+. Саудовская Аравия обещала потенциальным покупателям дополнительные скидки, желая вытеснить с рынка Россию. Аналитики отмечают, что спрос на саудовскую нефть упал не только в Европе и США, но и в Индии. Главная тому причина – экономический спад на фоне коронавирусной пандемии.

На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 532 тыс. заражений коронавирусом, более 24 тыс. пациентов скончались, почти 123 тыс. излечились.

Эр-Рияд, Иван Гридин

Эр-Рияд. Другие новости 27.03.20

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