«Подверг риску другие страны»: разведки пяти стран обвинили Китай в сокрытии данных о коронавирусе

Власти Китая намеренно скрывали информацию о вспышке корронавируса нового типа, уничтожали биоматериал из лабораторий, доказывающий наличие вируса, а также отказывались передавать живые образцы ученым, работающим над разработкой вакцины. Об этом утверждается в 15-страничном докладе, подготовленном спецслужбами Австралии, Новой Зеландии, США, Канады и Великобритании, оказавшемся в распоряжении издания The Daily Telegraph.

В документе также отмечается, что китайские власти только 20 января официально признали факт того, что новый коронавирус передается от человека к человеку, несмотря на то, что Пекин располагал данной информацией с начала декабря.

Китай подвергал риску другие страны, скрывая информацию об коронавирусной инфекции, заставляя врачей молчать или вообще «исчезнуть», подчеркивается в докладе.

Ранее американский телеканал Fox News выдвинул версию, что местом происхождения коронавируса нового типа является лаборатория института вирусологии в китайском Ухане, сотрудник которой стал так называемым «нулевым пациентом». По сведениям источников телеканала, Китай рассчитывал продемонтсрировать США свои большие успехи и даже превосходство в борьбе с вирусами. Изначально коронавирус якобы лабораторным путем был передан от летучей мыши к человеку, после чего инфекция начала распространяться по Уханю, отмечал телеканал. Китай между тем категорически опроверг данную информацию.

Президент США Дональд Трамп в апреле обвинил Китай в сокрытии реальной ситуации со вспышкой коронавируса, в результате чего опасность COVID-19 была недооценена. Кроме того, американский лидер приостановил финансирование Всемирной организации здравоохранения, обвинив ее в том, что ВОЗ скрыла информацию о реальных масштабах эпидемии коронавируса.

В свою очередь, глава МИД Австралии Марис Пэйн поставила вопрос о необходимости проведения независимого расследования обстоятельств, которые привели к началу пандемии коронавируса. В Германии заявили, что власти Китая должны прояснить происхождение коронавируса нового типа. Власти ФРГ призвали официальный Пекин к полной открытости в связи с пандемией COVID-19.

1 мая американские СМИ сообщили, что Вашингтон может ввести санкции против Китая, считая Пекин ответственным за возникновение пандемии коронавируса. Трамп со своей стороны пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что он преднамеренно скрывал данные о коронавирусе.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 03.05.20

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