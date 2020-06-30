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Вторник, 30 июня 2020, 09:42 мск

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В Китае обнаружили способный вызвать пандемию новый вирус

Пекин (Новый День, Иван Гридин) -Ученые из Китая обнаружили новый тип свиного гриппа. Он потенциально опасен для людей и способен спровоцировать новую пандемию, сообщает The Independent. Штамм назвали G4 EA H1N1. Вирус выявили после тестирования 30 свиней на бойнях по всей стране. Специалисты считают, что вирус является разновидностью птичьего гриппа и H1N1, который в 2009 году унес жизни сотни тысяч жизней.

Исследование показало, что болезнь распространилась в 10 провинциях Китая. Также отмечается, что антитела к G4 нашли в крови у 10% работников свиноводческих ферм. В связи со случившимся инфекционисты рекомендуют уделить особое внимание изучению новых вирусов.

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