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Среда, 8 июля 2020, 11:17 мск

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Протестующие в Белграде на время захватили здание парламента

Фото: sputnik.rs

Массовые беспорядки в Белграде, которые были вызваны введением новых ограничений из-за коронавирусной инфекцией, обернулись захватом здания парламента.

В ходе беспорядков были отмечены случаи нападения радикально настроенных демонстрантов на полицейских. Они сожгли три автомобиля полиции и несколько мусорных контейнеров. Представителям правоохранительных органов пришлось применить слезоточивый газ и другие спецсредства.

«В какой-то момент числа правоохранителей не хватило для противостояния массе граждан, которые напали и хотели незаконно войти в Скупщину», – рассказал РИА «Новости» лавы полицейского ведомства. По его словам, после объединения с подкреплением, силовикам удалось оттеснить протестующих.

В холле парламента они задержали активистов оппозиции Даниела Кнежевича и Срджана Ного. Всего во время протестов перед зданием парламента собрались около 5 тыс. человек.

Белград, Иван Гридин

Белград. Другие новости 08.07.20

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