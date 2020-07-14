Финны готовятся открыть границы для российских туристов

В случае принятия Финляндией решения открыть для россиян границы с 11 августа, Москва с большой вероятностью ответит тем же, сообщает АТОР. При этом, по оценкам специалистов, при фактически полной на сегодняшний день загрузке черноморских курортов, стоит ждать и увеличения количества именно туристических визитов россиян в Финляндию.

На сегодняшний день все объекты размещения в Финляндии открыты и ждут гостей. Чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, уборка помещений проводится чаще обычного, повсеместно размещены флаконы с антисептиками. В Финляндии считают, что этих мер достаточно. Работает и вся другая туристическая инфраструктура, например SPA-отели и аквапарки, в том числе и в популярном у россиян регионе Восточной Финляндии.

Открыты и принимают гостей и посетителей рестораны, бары, музеи, национальные парки. В обычном режиме функционирует общественный транспорт, проходят водные экскурсии, действует морское паромное сообщение, выполняются внутренние и международные авиарейсы с «открытыми» странами.

Хельсинки, Иван Гридин

Хельсинки. Другие новости 14.07.20

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