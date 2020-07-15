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Среда, 15 июля 2020, 17:07 мск

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В Токио ввели максимальный уровень опасности из-за Covid-19

Фото: «Синьхуа»

Власти Токио объявили четвертый, максимальный, уровень угрозы распространения коронавируса. Поводом для решительных действий стало длящееся уже неделю ежедневное увеличение числа новых случаев инфицирования, сообщила губернатор Токио Юрико Коикэ.

«Нынешняя ситуация такова, что, я думаю, следует предупредить о распространении инфекции», – сказала она на пресс-конференции. Особое внимание мэрия намерена уделять тестированию на Covid-19 и лечению, а также соблюдению противоэпидемиологических требований. В частности, жителям столицы рекомендовано избегать посещения магазинов, баров, ресторанов, кафе.

Кроме того, Коикэ подврегла критике планы по запуску с 22 июля кампании «Езжайте путешествовать» (Go to travel), призванной оживить внутренний туризм в Японии, передает РИА «Новости».

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 15.07.20

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