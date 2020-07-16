российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 16 июля 2020, 09:14 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Токио установил рекорд по числу заболевших Covid-19 за сутки

Фото: «Синьхуа»

За последние сутки число новых выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Токио превысило 280. Это стало рекордом за все время с первого случая Covid-19 в японской столице. Об этом сообщила губернатор столичной префектуры Юрико Коикэ.

Она отметила, что анализ данных еще продолжается, однако «суточный прирост составил более 280 человек». Коикэ подчеркнула, что столичные власти относятся к проблеме очень серьезно, потому ежедневно в Токио тестируют на коронавирус порядка 4 тыс. человек, передает ТАСС.

Токио остается главным очагом распространения коронавируса в Японии. Днем ранее, 15 июля в городе выявили 165 новых случаев инфицирования. Как писал «Новый День», в связи с этим местные власти повысили уровень угрозы распространения инфекции до максимального, четвертого. Жителям столицы рекомендовано избегать посещения магазинов, баров, ресторанов, кафе.

Ранее Коикэ подврегла критике планы по запуску с 22 июля кампании «Езжайте путешествовать» (Go to travel), призванной оживить внутренний туризм в Японии.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 16.07.20

В России создали систему противодействия гражданским дронам. / Ученые предсказали сокращение мирового населения. / Ученые назвали число мыслей, пролетающих в голове каждый день. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

В Токио ввели максимальный уровень опасности из-за Covid-19

Метки / Коронавирус из Китая

В Токио ввели максимальный уровень опасности из-за Covid-19

Калифорния ужесточает карантинные меры

Добровольцам заплатят по 100 тысяч рублей за испытание вакцины от коронавируса

Вторая волна: в Сербии помолодели пациенты с коронавирусом

В России суточный прирост заболевших Covid-19 вновь увеличился

Финны готовятся открыть границы для российских туристов

Премьер-министр федерации Боснии и Герцеговины заболел коронавирусом

В России от коронавируса излечились 70% всех заболевших

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, В мире, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая, Эпидемии,