Токио установил рекорд по числу заболевших Covid-19 за сутки

За последние сутки число новых выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Токио превысило 280. Это стало рекордом за все время с первого случая Covid-19 в японской столице. Об этом сообщила губернатор столичной префектуры Юрико Коикэ.

Она отметила, что анализ данных еще продолжается, однако «суточный прирост составил более 280 человек». Коикэ подчеркнула, что столичные власти относятся к проблеме очень серьезно, потому ежедневно в Токио тестируют на коронавирус порядка 4 тыс. человек, передает ТАСС.

Токио остается главным очагом распространения коронавируса в Японии. Днем ранее, 15 июля в городе выявили 165 новых случаев инфицирования. Как писал «Новый День», в связи с этим местные власти повысили уровень угрозы распространения инфекции до максимального, четвертого. Жителям столицы рекомендовано избегать посещения магазинов, баров, ресторанов, кафе.

Ранее Коикэ подврегла критике планы по запуску с 22 июля кампании «Езжайте путешествовать» (Go to travel), призванной оживить внутренний туризм в Японии.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 16.07.20

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