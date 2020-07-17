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Пятница, 17 июля 2020, 15:17 мск

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На Бали задержали проживавшего в аэропорту россиянина

В Бали был арестован турист из России. По сообщению местных властей, мужчина проживал в аэропорту, так как последний месяц не имел возможности покинуть остров, сообщает News.Com.Au.

Известно, что россиянин не мог вернуться на Родину, из-за веденных на фоне пандемии коронавирусной инфекции ограничений. Местные власти сообщили, что мужчина поселился на пустыре в Международном аэропорту Нгурах-Рай, где и был арестован.

«Турист нарушил местный регламент, поэтому его задержала иммиграционная служба», – рассказал глава агентства общественного порядка в Бадунг-Ридженси Густи Агунг Керта Сурьянегара. Теперь россиянина депортируют домой.

Бали, Иван Гридин

Бали. Другие новости 17.07.20

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Метки / Юго-Восточная Азия

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