ЦИК Белоруссии огласил предварительные итоги президентских выборов

Центризбирком Белоруссии объявил предварительные итоги голосования на выборах президента.

За действующего главу государства Александра Лукашенко отдали голоса 80,23 % избирателей, сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина. Его главного соперника, единого кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую поддержали 9,9% пришедших на избирательные участки.

Еще трое кандидатов – Андрей Дмитриев, Сергей Черечень и Анна Конопацкая – получили менее 2% голосов.

Против всех кандидатов проголосовали 6,02%.

Итоговая явка на выборах составила 84,23% – всего в голосовании участвовали 5 млн 790 тыс. человек.

Как отметила Ермошина, это предварительные итоги выборов, но они уже вряд ли значительно изменятся. Она также сообщила, что ее эвакуировали из здания правительства страны около часа ночи, поэтому первые итоги голосования были утверждены только сегодня утром.

Ранее появились данные государственных экзитполов, которые показали победу Лукашенко с 79,7% голосов, его соперница Светлана Тихановская набирает 6,8% голосов.

Между тем, согласно данным независимого экзитпола, проведенного на 18 зарубежных избирательных участках, Тихановская получает более 70% голосов, а Лукашенко около 10%.

В свою очередь штаб Тихановской со ссылкой на официальные данные итоговых протоколов участковых комиссий сообщил о ее победе на 20 участках в Минске и Минском районе. Как отметила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина, на ряде участков перевес над Лукашенко составляет 5-6 раз..

Накануне в Белоруссии прошел основной день голосования на президентских выборах. После окончания голосования в Минске и других городах начались протесты. На улицы вышли несогласные с первыми данными ЦИК по выборам и результатами экзитполов, отдавших победу Лукашенко. Милиция в ходе разгона протестующих применила водометы, свето-шумовые гранаты и резиновые пули. Правозащитники сообщили о задержании как минимум 140 человек и об одном погибшем. По их данным, в результате наезда спецтехники на протестующих один человек погиб, еще трое пострадали. Такие данные приводят в правозащитном центре «Весна». Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков и насилия против милиции. По словам глава СК Белоруссии Ивана Носкевича, участникам и организаторам беспорядков грозит до 15 лет лишения свободы.

Минск, Наталья Петрова

Минск. Другие новости 10.08.20

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