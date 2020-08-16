Экс-кандидат в президенты Белоруссии стал фигурантом дела о взятке

В Белоруссии экс-кандидат на пост президента Валерий Цепкало стал фигурантом уголовного дело о получении взятки. Политик объявлен в розыск на территории республики и России.

Штаб Цепкало получил ориентировку управления уголовного розыска УВД Минского облисполкома. Однако юристы политика заявили, что не получили официального подтверждения этой информации, «очевидно, в связи с выходными», передает «Интерфакс». Сообщается также, что Цкпкало намерен провести встречи с американскими политиками.

Напомним, в субботу стало известно, что Цепкало был объявлен в розыск на территории России. Он значится в базе данных розыска МВД РФ. Сегодня ночью супруга и дети Цепкало не смогли пересечь российско-белорусскую границу.

«Сейчас третий час утра! Моя супруга с детьми находится на Российско-украинской границе! Пункт перехода Троебортное! Ее держат уже более двух часов с двумя маленькими детьми на Российской стороне. Ее вернули назад уже после того, как поставили штамп и она приблизилась к нейтральной полосе», – сообщил Цепкало в своем телеграм-канале.

Сам политик в настоящий момент находится на территории Украины.

Как сообщал «Новый День», эксперт Института развития интеграционных процессов Всероссийской академии внешней торговли Дмитрий Болкунец обращал внимание, что в Белоруссии сегодня очень опасно заниматься политикой – каждые выборы президента сопровождались арестами и уголовным преследованием кандидатов на этот пост.

Минск, Мария Вяткина

Минск. Другие новости 16.08.20

Умер младший брат президента США. / На российско-белорусской границе остановили семью объявленного в розыск экс-соперника Лукашенко. / Украинский посол накинулся на «русофильскую Францию». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»