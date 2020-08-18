Евросоюз готовит новые санкции для Белоруссии

Евросоюз разрабатывает дополнительные санкции в отношении Белоруссии в рамках уже действующего пакета ограничительных мер. Новый список будет рассмотрен государствами-членами в Совете ЕС по иностранным делам, заявила пресс-секретарь главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля Набила Массрали.

По ее словам, работа над проектом возможных санкций началась, сроки их рассмотрения пока не называются. «Мы будем действовать в рамках существующих санкций. Дополнительный список будет подготовлен Европейской внешнеполитической службой», – цитирует Массралли «Интерфакс».

Сейчас готовится предложение о посреднической помощи ЕС для урегулирования ситуации в Белоруссии, объявленное ранее на совещании министров иностранных дел. Главы МИД сочли важной помощь в установлении диалога между властями Белоруссии, кандидатами на выборах от оппозиции и представителями граждан. При этом Евросоюз «не может объявлять какую бы то ни было миссию [в Белоруссию] при нынешнем положении дел», уточнила Массрали.

Накануне Боррель сообщал, что ЕС разрабатывает новые санкционные списки, в которые войдут ответственные за насилие и фальсификацию выборов в Белоруссии.

Санкции для Белоруссии были введены впервые в 2004 году, дополнительные меры приняты в 2011 году. Так, уже действует эмбарго на поставки оружия и оснащения, которое власти могут использовать для репрессий в отношении граждан страны. Кроме того, в феврале 2020-го на год были продлены индивидуальные санкции в отношении лиц, которые по мнению ЕС причастны к исчезновению в Белоруссии в 1999 и 2000 годах двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.08.20

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