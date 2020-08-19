Финляндия закрывает границы для граждан десяти стран

Власти Финляндии приняли решение, начиная с 24 августа закрыть границы для граждан десяти стран. Поводом стала напряженная эпидемиологическая обстановка. Ограничения коснутся граждан Исландии, Греции, Мальты, Германии, Норвегии, Дании, Ирландии, Кипра, Сан-Марино и Японии, сообщили в правительстве страны.

Главным критерием для открытия границ власти Финляндии называют уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа, который не должен превышать восьми инфицированных на 100 тыс. человек за последние две недели. Стоит отметить, что рекомендованный на уровне Евросоюза порог составляет 16 заболевших на 100 тыс. человек.

По данным на 15 августа, уровень заболеваемости в Италии, Литве, Словакии и Эстонии превышал восемь человек на 100 тыс. населения, но не достигал десяти. В связи с этим финские власти приняли решение не восстанавливать сообщение с этими странами.

Как напоминает РИА «Новости», ранее глава Минэкономразвития Финляндии Мика Линтиль, высказал опасения относительно продления ограничительных мер на фоне пандемии Covid-19, так как они ударят по уровню жизни в стране, а экономические последствия будут катастрофическими.

По данным Университета Джона Хопкинса (США), на сегодняшний день в Финляндии с начала вспышки Covid-19 было выявлено 7776 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, 7050 человек выздоровели, 334 умерли.

Хельсинки, Иван Гридин

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