российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 19 августа 2020, 12:39 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Финляндия закрывает границы для граждан десяти стран

Власти Финляндии приняли решение, начиная с 24 августа закрыть границы для граждан десяти стран. Поводом стала напряженная эпидемиологическая обстановка. Ограничения коснутся граждан Исландии, Греции, Мальты, Германии, Норвегии, Дании, Ирландии, Кипра, Сан-Марино и Японии, сообщили в правительстве страны.

Главным критерием для открытия границ власти Финляндии называют уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа, который не должен превышать восьми инфицированных на 100 тыс. человек за последние две недели. Стоит отметить, что рекомендованный на уровне Евросоюза порог составляет 16 заболевших на 100 тыс. человек.

По данным на 15 августа, уровень заболеваемости в Италии, Литве, Словакии и Эстонии превышал восемь человек на 100 тыс. населения, но не достигал десяти. В связи с этим финские власти приняли решение не восстанавливать сообщение с этими странами.

Как напоминает РИА «Новости», ранее глава Минэкономразвития Финляндии Мика Линтиль, высказал опасения относительно продления ограничительных мер на фоне пандемии Covid-19, так как они ударят по уровню жизни в стране, а экономические последствия будут катастрофическими.

По данным Университета Джона Хопкинса (США), на сегодняшний день в Финляндии с начала вспышки Covid-19 было выявлено 7776 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, 7050 человек выздоровели, 334 умерли.

Хельсинки, Иван Гридин

Хельсинки. Другие новости 19.08.20

Республика Сербская намерена купить российскую вакцину от коронавируса. / Преемником премьер-министра Северной Македонии Зорана Заева станет албанец. / Сербия начала строительство антимигрантского забора на границе с Северной Македонией. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Республика Сербская намерена купить российскую вакцину от коронавируса

В России увеличился суточный прирост заболевших Covid-19

Сводка по коронавирусу: 147 заболевших, 73 выздоровевших, 6 умерших

Инфекционисты Японии предупредили о третьей и четвертой волне Covid-19

«Ждем доказательств существования вакцины от России»: ВОЗ заявила о новой фазе пандемии в Азии

Ученые нашли связь между депрессией и тяжестью протекания Covid-19

В Сербии могут объявить карантин для туристов, побывавших в Черногории

Сводка по коронавирусу: Свердловская область на третьем месте в России по новым заболевшим

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Северо-Запад, Центр России, В мире, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Туризм, Европа, Коронавирус из Китая,