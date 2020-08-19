Лукашенко отказался обсуждать ситуацию в Белоруссии с Ангелой Меркель

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался разговаривать с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом сама Меркель сообщила журналистам в Брюсселе по итогам внеочередного саммита ЕС, посвященного ситуации в Белоруссии.

Как сообщает агентство Bloomberg, канцлер ФРГ отметила, что пыталась связаться с Лукашенко по телефону, но безуспешно. В связи с тем, что он не ответил на звонок, Меркель отказалась выступать посредником в переговорах с белорусскими властями. «Президент Лукашенко отклоняет каждый телефонный звонок, о чем я сожалею. Посредником можно быть только тогда, когда вы находитесь в контакте со всеми сторонами», – заявила она.

При этом Меркель подчеркнула, что белорусские «выборы не были ни свободными, ни справедливыми, и поэтому мы не можем признать результаты этих выборов».

Агентство отмечает, что незадолго до начала переговоров глава МИД России Сергей Лавров потребовал от других стран воздержаться от вмешательства во внутренние дела Беларуси. Сами официальные лица ЕС признали, что опасаются обвинений во вмешательстве.

В итоге Евросоюз не стал призывать к проведению повторных выборов в Белоруссии, ограничившись призывом к «диалогу» между двумя сторонами и к мирной передаче власти.

Брюссель, Татьяна Дорофеева

Брюссель. Другие новости 19.08.20

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